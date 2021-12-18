Очередная сессия гордумы Пензы состоится 24 декабря Политика

Пенза, 18 декабря 2021. PenzaNews. 32-я очередная сессия Пензенской городской думы седьмого созыва состоится в предстоящую пятницу, 24 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования.

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Согласно представленной информации, в повестку включено 40 вопросов, включая раздел «Разное».

В частности, на рассмотрение депутатов вынесен проект бюджета Пензы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Среди других тем, которые намечено обсудить на сессии, — внесение изменений в генеральный план города, проводимая в Пензе инвестиционная политика, наделение контрольно-счетной палаты правами юридического лица, перспективный план работы гордумы на будущий год и другие.