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Очередная сессия гордумы Пензы состоится 24 декабря

13:23 | 18.12.2021 | Политика

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Пенза, 18 декабря 2021. PenzaNews. 32-я очередная сессия Пензенской городской думы седьмого созыва состоится в предстоящую пятницу, 24 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования.

Очередная сессия гордумы Пензы состоится 24 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, в повестку включено 40 вопросов, включая раздел «Разное».

В частности, на рассмотрение депутатов вынесен проект бюджета Пензы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Среди других тем, которые намечено обсудить на сессии, — внесение изменений в генеральный план города, проводимая в Пензе инвестиционная политика, наделение контрольно-счетной палаты правами юридического лица, перспективный план работы гордумы на будущий год и другие.

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