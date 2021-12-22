Павел Куликов награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской» Политика

Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Заместитель главы города Пензы, руководитель фракции ЛДПР в гордуме Павел Куликов удостоен почетного знака губернатора «Во славу земли Пензенской».

Фото: Pgduma.ru

Награду депутату в торжественной обстановке вручил глава региона Олег Мельниченко.

Павел Куликов поблагодарил за столь высокую оценку его деятельности и заявил, что вне зависимости от наград всегда отстаивал и защищал интересы жителей Пензенской области и продолжит делать это впредь, сообщает пресс-служба гордумы.

Почетный знак губернатора «Во славу земли Пензенской» является формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан и иные заслуги перед Пензенской областью.