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Мельниченко прокомментировал решение о наделении Кондратюка полномочиями сенатора

13:46 | 22.12.2021 | Политика

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Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал решение о наделении Николая Кондратюка полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства региона.

Мельниченко прокомментировал решение о наделении Кондратюка полномочиями сенатора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Николай Федорович Кондратюк имеет солидный послужной список — занимал ответственные должности начальствующего и командного состава в правоохранительных органах Российской Федерации», — отметил Олег Мельниченко.

Он уточнил, что Николай Кондратюк работал статс-секретарем – замдиректора Федеральной службы охраны России, заместителем руководителей структурных подразделений ФСО, был помощником мэра Москвы.

«Не сомневаюсь в том, что Николай Федорович достойно представит правительство Пензенской области в Совете Федерации, будет работать в интересах жителей нашего региона», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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