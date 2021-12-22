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Мельниченко наделил Кондратюка полномочиями сенатора

10:21 | 22.12.2021 | Политика

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Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление о наделении Николая Кондратюка полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства региона.

Мельниченко наделил Кондратюка полномочиями сенатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наделить Кондратюка Николая Федоровича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко», — говорится в документе, датированном 21 декабря (копия имеется у ИА «PenzaNews»).

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — указано в тексте.

До этого правительство Пензенской области в верхней палате российского парламента представляла Мария Львова-Белова.

27 октября 2021 года указом президента России Владимира Путина она была назначена уполномоченным по правам ребенка сроком на пять лет.

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