Пензенские власти не ждут массовых сокращений из-за реформы местного самоуправления Политика

Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. Новый закон о местном самоуправлении, проект которого был внесен в Госдуму в декабре 2021 года, потребует сокращения числа муниципальных служащих в Пензенской области, но оно не будет иметь массового характера. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, которое состоялось в понедельник, 17 января.

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«Мы прогнозируем, конечно, сокращение, но, по нашим прогнозам, оно не будет таким фатальным. [...] В среднем по сельским поселениям у нас два-три человека работают, которые являются муниципальными служащими, вместе с главой. Если мы берем наши городские поселения, в крупных городах мы имеем порядка 15-18 муниципальных служащих, а в небольших городских поселениях мы имеем 8-10 человек», — сказал он.

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По словам главы региона, работники сельсоветов в случае принятия законопроекта останутся муниципальными служащими — их переведут на работу в районные администрации, а в городских поселениях региона планируют открыть отделы администраций, которые будут отвечать за конкретную территорию населенного пункта.

«Что касается муниципальных предприятий и учреждений, то на сегодняшний день они у нас только есть в городских поселениях, они будут реорганизованы путем либо их ликвидации, либо присоединения к предприятиям и учреждениям, которые работают на уровне муниципальных округов», — цитирует ТАСС губернатора.