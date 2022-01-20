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Увеличение числа сельских старост усилит эффект реформы местного самоуправления — Мельниченко

20:33 | 20.01.2022 | Политика

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Пенза, 20 января 2022. PenzaNews. Появление старост в большинстве населенных пунктов поможет эффективнее выстраивать коммуникацию населения с муниципальной властью. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области, первый заместитель председателя высшего совета ВАРМСУ Олег Мельниченко в ходе круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта о местном самоуправлении, который был внесен в Госдуму в декабре 2021 года.

Увеличение числа сельских старост усилит эффект реформы местного самоуправления — Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Неплохие предложения в части института старост. [...] Староста, который выдвинут населением, назначенный главой муниципального округа, [может] получить возможность работать на возмездной основе — денежное вознаграждение по контракту. Таким образом, практически в каждом населенном пункте мы получаем представителей органов местного самоуправления и организуем практически ежедневную связь населения с исполнительным органом местного самоуправления», — сказал Олег Мельниченко, который выступил модератором мероприятия, состоявшегося в режиме видеоконференции в четверг, 20 января.

Он добавил, что этот механизм можно учесть при рассмотрении законопроекта.

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Как отметила глава Узловского района Тульской области, член Госсовета РФ Марина Карташева, еще одной возможностью настроить коммуникацию населения с властью может стать создание территориальных управлений, которые будут представлять муниципальную власть на местах.

«В приоритете преобразования муниципальных округов — сохранение исторически сложившихся особенностей расположения представителей органов местного самоуправления в поселениях, то есть образование теруправлений. Жители не должны остаться один на один с проблемой», — цитирует ТАСС Марину Карташеву.

Олег Мельниченко поддержал ее предложение, подчеркнув, что предстоящая реформа способна «вдохнуть вторую жизнь» в территориальные органы самоуправления.

Правила работы старост в населенных пунктах прописаны в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно ему, старосту сельского населенного пункта назначает представитель органа муниципального образования, при этом старосте запрещено замещать государственную или муниципальную должности.

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