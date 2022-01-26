Камнев объяснил, почему КПРФ голосовала против законопроекта о местном самоуправлении Политика

Пенза, 26 января 2022. PenzaNews. Депутат Госдумы РФ от Пензенской области, заместитель председателя комитета по контролю, руководитель юридической службы ЦК КПРФ Георгий Камнев, который накануне выступил на пленарном заседании нижней палаты парламента и заявил, что коммунисты не поддержат законопроект о местном самоуправлении, внесенный в декабре 2021 года, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объяснил, почему в первом чтении фракция Компартии проголосовала против.

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По мнению парламентария, предлагаемые в законопроекте нормы «фактически уничтожат всю систему представительной демократии на местах, сократят до минимума участие населения в общественной жизни муниципалитета».

«Коммунисты с таким подходом категорически не согласны. Мы верны идеалам социализма и демократии, которые требуют обеспечения самого всеобъемлющего участия граждан в управлении государством, в том числе и на уровне отдельных муниципалитетов», — подчеркнул Георгий Камнев.

Он добавил, что в действующем федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» есть много недостатков, ошибок и просчетов.

«Это и вопросы, связанные с хроническим недофинансированием ОМС. Дотации для местного самоуправления всегда очень маленькие. Это и проблема, которая касается перераспределения полномочий между муниципалитетами и региональной властью. Это также и наличие дефицита кадров, помноженное на отсутствие нужных компетенций у чиновников. Но решит ли новый законопроект проблемы местного самоуправления? На наш взгляд, он ни одной проблемы не решает. Он только создаст дополнительные сложности для граждан», — отметил депутат.

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По его словам, сейчас граждане могут являться инициаторами проектов решений, а по предложенному законопроекту обычные жители лишаются такой возможности: с инициативой смогут выйти либо депутаты, либо чиновники.

«Обращу внимание и на то, что глава муниципального образования будет являться государственным региональным чиновником. Он будет напрямую подчиняться губернатору. В тоже время о его зависимости от народа не сказано вообще ни слова. Спрашивается: кому же мэр в таком случае будет лучше служить?» — задался вопросом Георгий Камнев.

«Также предполагается, что за счет территориального общественного самоуправления будут решаться все вопросы на низовом уровне — через ТОС. То есть на практике все вопросы будут решаться за счет жителей. Получается, что люди свои проблемы — дороги, водоснабжение и прочее — начнут решать сами за свои средства, а чиновникам останется только управлять. Какой-то очень странный подход... По сути дела, все эти меры приведут к тому, что наше местное самоуправление будет заменено на местное государственное управление и на диктат исполнительной власти, на которую народ не сможет оказывать никакого влияния», — резюмировал парламентарий.