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Главой управления экономического развития администрации Пензы стала Марина Плотникова

18:23 | 28.01.2022 | Политика

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Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. Марина Плотникова назначена на должность начальника управления экономического развития администрации Пензы.

Главой управления экономического развития администрации Пензы стала Марина Плотникова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно постановлению администрации города Пензы, к своим обязанностям она приступила в пятницу, 28 января», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем указано также, что до назначения на пост главы управления Марина Плотникова работала экономистом в одной из строительных компаний Москвы.

Ранее управление экономического развития администрации Пензы возглавляла Лариса Панкова, которая стала временно исполняющим обязанности директора ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», сменив на этом посту Михаила Глушкова.

Плотникова Марина Георгиевна родилась в Ростове-на-Дону 27 июля 1965 года.

В 1989 году с отличием окончила Ростовский инженерно-строительный институт.

Там же начала свою профессиональную деятельность в должности инженера. Затем занимала различные руководящие должности в частных структурах.

С 2004 по 2015 годы являлась действительным членом института профессиональных бухгалтеров России.

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