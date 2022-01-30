Мельников удостоен благодарности президента России Политика

Пенза, 30 января 2022. PenzaNews. Руководитель исполнительного комитета пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Мельников, занявший данный пост в мае 2021 года, удостоен благодарности президента РФ за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.

Фото: Penza.er.ru

Благодарность главы государства Сергею Мельникову вручил губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Мельниченко в ходе конференции, состоявшейся в минувшую субботу, 29 января.

Кроме того, за многолетний добросовестный труд, активное участие в решении социально значимых вопросов и значительный вклад в развитие партийно-политической системы в Пензенской области Сергею Мельникову была вручена благодарность губернатора, сообщается на сайте реготделения «Единой России».