Мельников сменил Дворянинова на посту главы исполкома реготделения «Единой России» Политика

Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Сергей Мельников сменил Юрия Дворянинова на посту руководителя исполнительного комитета пензенского регионального отделения «Единой России».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Юрий Дворянинов возглавлял аппарат реготделения с осени 2015 года. До него руководителем исполкома был Василий Трохин, впоследствии перешедший на работу в правительство Пензенской области.

Согласно сведениям, размещенным на сайте реготделения «Единой России», Юрий Дворянинов освобожден от должности на основании личного заявления.

О решении ЦИК партии назначить на данный пост Сергея Мельникова было объявлено в ходе заседания президиума Генерального совета «Единой России», состоявшегося в Москве в минувшую среду, 19 мая.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», от Пензенской области в режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора, член президиума Генсовета «Единой России» Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания, секретарь реготделения партии Валерий Лидин и Сергей Мельников.

Жителям Пензенской области Сергей Мельников известен благодаря своей общественной деятельности. Он участвует в работе Поискового движения России, является членом Общественной палаты области и главой регионального исполкома ОНФ, который возглавил после назначения предыдущего руководителя Анны Кузнецовой на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Согласно уставу «Единой России», региональный исполнительный комитет является аппаратом регионального отделения партии. Он подотчетен президиуму регполитсовета.

Руководитель регионального исполнительного комитета назначается и освобождается от должности ЦИК партии по согласованию с президиумом Генерального совета и президиумом регионального политического совета.

Трудовой договор с ним заключается на срок, не превышающий срока полномочий президиума регполитсовета.