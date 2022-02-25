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Полномочия депутата пензенской гордумы от КПРФ Андрея Цесарева прекращены досрочно

17:23 | 25.02.2022 | Политика

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Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Полномочия депутата Пензенской городской думы от фракции КПРФ Андрея Цесарева прекращены досрочно в связи с подачей им соответствующего заявления. Решение принято на 34-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 февраля.

Полномочия депутата пензенской гордумы от КПРФ Андрея Цесарева прекращены досрочно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как пояснил сам Андрей Цесарев, это связано с его переходом на новую работу, которая несовместима со статусом депутата.

В ходе своего выступления он также поблагодарил коллег за два с половиной года совместной работы в представительном органе муниципального образования.

В свою очередь глава города Пензы Владимир Мутовкин вручил Андрею Цесареву благодарность за активную жизненную позицию, добросовестное исполнение депутатского долга и вклад в развитие и укрепление местного самоуправления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Цесарев был избран депутатом пензенской гордумы по одномандатному округу №7 в сентябре 2019 года.

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