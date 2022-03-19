Главой администрации Шемышейского района назначен Александр Власкин Политика

Пенза, 19 марта 2022. PenzaNews. Александр Власкин назначен главой администрации Шемышейского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.

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Его кандидатура была поддержана единогласно в ходе 53-й сессии собрания представителей района, состоявшейся в минувшую пятницу, 18 марта.

Участие в сессии принял министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил Александра Власкина с назначением и пожелал ему успехов в работе на благо жителей района.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежний глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев подал заявление о досрочном сложении своих полномочий 17 февраля.

На следующий день депутаты приняли соответствующее решение на сессии.

Исполнение обязанностей руководителя администрации было возложено на первого замглавы Александра Власкина.