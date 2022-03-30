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Мельниченко и Шулейко подписали протокол по итогам первого заседания рабочей группы

19:11 | 30.03.2022 | Политика

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Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель брестского облисполкома Юрий Шулейко подписали протокол по итогам первого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и субъекта РФ, которое состоялось в Бресте в среду, 30 марта.

Мельниченко и Шулейко подписали протокол по итогам первого заседания рабочей группы

Фото: Pnzreg.ru

Документ утвержден в развитие соглашения между правительством Пензенской области и правительством Белоруссии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии.

Протоколом подтверждена готовность сторон к углублению производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных и инновационных проектов, а также принятию эффективных механизмов поддержки, стимулированию торгово-экономического обмена.

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«Считаю, что первое заседание было чрезвычайно плодотворным и насыщенным. Нам и нужен такой темп работы, чтобы решить общие задачи. Они отражены в протоколе, который мы сегодня подписали», — прокомментировал Олег Мельниченко.

Он поблагодарил участников группы за конструктивную и дружескую позицию.

«Мы намерены развивать взаимоотношения по самым разным направлениям: как экономическому, так и социально-гуманитарному. К примеру, город Кузнецк, второй по величине в Пензенской области, заинтересован в дружбе и побратимстве с городами Пинск и Барановичи. Будем рады, если муниципалитеты поддержат эту инициативу», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ожидается, второе заседание рабочей группы пройдет в Пензенской области в 2023 году.

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