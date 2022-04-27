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Олег Вдовин назначен главой администрации Сосновоборского района

13:01 | 27.04.2022 | Политика

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Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. Олег Вдовин назначен главой администрации Сосновоборского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

Олег Вдовин назначен главой администрации Сосновоборского района

Фото: Pnzreg.ru

Его кандидатура была поддержана большинством голосов в ходе 59-й сессии собрания представителей района, состоявшейся в минувший вторник, 26 апреля.

Участие в сессии принял министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил Олега Вдовина с назначением и пожелал ему успехов в работе на благо жителей района.

Олег Вдовин был назначен исполняющим обязанности главы администрации Сосновоборского района Пензенской области в марте 2022 года.

Он сменил на этом посту Владимира Едалова, который руководил районной администрацией с марта 2016 года.

До назначения и.о. главы администрации Олег Вдовин являлся директором пензенского лесного колледжа. Эту должность он занимал с августа 2016 года.

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