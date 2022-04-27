Олег Вдовин назначен главой администрации Сосновоборского района Политика

Пенза, 27 апреля 2022. PenzaNews. Олег Вдовин назначен главой администрации Сосновоборского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

Фото: Pnzreg.ru

Его кандидатура была поддержана большинством голосов в ходе 59-й сессии собрания представителей района, состоявшейся в минувший вторник, 26 апреля.

Участие в сессии принял министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил Олега Вдовина с назначением и пожелал ему успехов в работе на благо жителей района.

Олег Вдовин был назначен исполняющим обязанности главы администрации Сосновоборского района Пензенской области в марте 2022 года.

Он сменил на этом посту Владимира Едалова, который руководил районной администрацией с марта 2016 года.

До назначения и.о. главы администрации Олег Вдовин являлся директором пензенского лесного колледжа. Эту должность он занимал с августа 2016 года.