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Кандидатура Владимира Быстрякова будет предложена избиркому для замещения вакантного мандата депутата пензенской гордумы от ЛДПР

17:53 | 06.10.2022 | Политика

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Пенза, 6 октября 2022. PenzaNews. Высший совет ЛДПР согласовал решение координационного совета реготделения партии предложить избирательной комиссии Пензы кандидатуру Владимира Быстрякова для замещения вакантного мандата депутата гордумы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил лидер пензенских либерал-демократов Павел Куликов.

Кандидатура Владимира Быстрякова будет предложена избиркому для замещения вакантного мандата депутата пензенской гордумы от ЛДПР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Такое решение принято единогласно в связи с активным участием Владимира Валерьевича [Быстрякова] в деятельности ЛДПР в период после выборов», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Владимир Быстряков является координатором пензенского городского местного отделения партии.

Павел Куликов добавил также, что в ближайшее время документ за подписью председателя ЛДПР Леонида Слуцкого будет направлен в избирком.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мандат депутата пензенской гордумы от ЛДПР стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Павла Куликова.

Он написал соответствующее заявление после того, как был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва по списку ЛДПР.

21 сентября в ходе первой организационной сессии регионального парламента Павел Куликов был избран заместителем председателя Заксобрания.

Кроме того, он возглавил фракцию либерал-демократов.

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