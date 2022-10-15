Тамара Павлуткина назначена главой администрации Башмаковского района Политика

Пенза, 15 октября 2022. PenzaNews. Тамара Павлуткина назначена главой администрации Башмаковского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение соответствующей должности.

Фото: Miip.pnzreg.ru

Ее кандидатура была поддержана единогласно в ходе 3-й сессии собрания представителей района, состоявшейся в минувшую пятницу, 14 октября.

Участие в сессии принял министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил Тамару Павлуткину с назначением и пожелал ей успехов в работе на благо жителей района.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Тамара Павлуткина возглавляет администрацию Башмаковского района с ноября 2017 года.

В период проведения конкурса на замещение вакантной должности она исполняла обязанности руководителя администрации.