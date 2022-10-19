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Исполнение обязанностей вице-мэра Пензы по городскому хозяйству возложено на Щигорева

17:07 | 19.10.2022 | Политика

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Пенза, 19 октября 2022. PenzaNews. Исполнение обязанностей заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству возложено на вице-мэра по земельным и градостроительным вопросам Ярослава Щигорева. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Исполнение обязанностей вице-мэра Пензы по городскому хозяйству возложено на Щигорева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С 14 мая 2021 года данный пост занимал Павел Якунин.

В октябре 2022 года он стал советником главы администрации Пензы по вопросам ЖКХ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 17 октября на пост вице-мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления вернулся Сергей Волков, который с 29 июля занимал должность главы администрации Ленинского района города.

Исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Сергей Кривов.

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