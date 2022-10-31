00:57:14 Вторник, 1 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Руслан Тинчурин назначен вице-мэром Пензы по городскому хозяйству

14:28 | 31.10.2022 | Политика

Печать

Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. Руслан Тинчурин назначен заместителем главы администрации Пензы по городскому хозяйству. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Руслан Тинчурин назначен вице-мэром Пензы по городскому хозяйству

Фото: Penza-gorod.ru

В нем указано, что ранее Руслан Тинчурин занимал должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы.

«Нового заместителя главы администрации по городскому хозяйству представили на аппаратном совещании в понедельник, 31 октября. С сегодняшнего дня Руслан Маратович приступил к своим обязанностям», — сказано в тексте.

Пост вице-мэра по городскому хозяйству освободился после того, как его покинул Павел Якунин, который стал советником главы администрации Пензы по вопросам ЖКХ.

Исполнение обязанностей было возложено на вице-мэра по земельным и градостроительным вопросам Ярослава Щигорева.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом В селе Николо-Барнуки завершен капитальный ремонт водозаборного узла
Жительница Пензы после общения с «сотрудником банка» лишилась более 200 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом В Пензе вынесен приговор бывшему сотруднику Регионального фонда капитального ремонта МКД
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама