Руслан Тинчурин назначен вице-мэром Пензы по городскому хозяйству Политика

Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. Руслан Тинчурин назначен заместителем главы администрации Пензы по городскому хозяйству. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем указано, что ранее Руслан Тинчурин занимал должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы.

«Нового заместителя главы администрации по городскому хозяйству представили на аппаратном совещании в понедельник, 31 октября. С сегодняшнего дня Руслан Маратович приступил к своим обязанностям», — сказано в тексте.

Пост вице-мэра по городскому хозяйству освободился после того, как его покинул Павел Якунин, который стал советником главы администрации Пензы по вопросам ЖКХ.

Исполнение обязанностей было возложено на вице-мэра по земельным и градостроительным вопросам Ярослава Щигорева.