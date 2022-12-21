Павел Куликов назвал упразднение двуглавой системы управления в Пензе разумным и своевременным шагом Политика

Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции ЛДПР Павел Куликов назвал упразднение двуглавой системы управления в Пензе разумным и своевременным шагом.

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«Вопрос об упразднении двуглавой системы власти в Пензе назрел уже давно и неоднократно обсуждался городскими депутатами. Безусловно, это разумный и своевременный шаг. Жители Пензы постоянно путаются, кто принимает решения. Глава города или глава администрации? В новой редакции устава это недоразумение устранено. Теперь перекладывать ответственность у градоначальников друг на друга не получится: председатель гордумы руководит гордумой, а мэр, он же глава города, ранее — глава администрации, принимает все ключевые решения по жизнедеятельности областного центра и отвечает за них», — сказал Павел Куликов в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» в среду, 21 декабря.

Он подчеркнул, что с избранием нового губернатора сдвинулись с мертвой точки сразу несколько судьбоносных для региона вопросов, которые не решались годами.

«Весной по предложению губернатора Олега Владимировича Мельниченко был утвержден новый флаг Пензенской области, который до этого в предыдущем варианте не мог быть зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации около 20 лет. Вчера были внесены изменения в устав Пензы, которыми упраздняется двуглавая система управления городом, которой на протяжении долгих лет удивлялись во многих регионах страны», — отметил собеседник агентства.

«Изменение флага Пензенской области ЛДПР предлагала во всех своих предвыборных программах, а о необходимости упразднения двуглавой системы в Пензе я неоднократно высказывался и в гордуме, и на дебатах», — напомнил Павел Куликов.