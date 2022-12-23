Шаляпин избран заместителем председателя пензенской гордумы на постоянной основе Политика

Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Олег Шаляпин избран заместителем председателя Пензенской городской думы седьмого созыва на постоянной основе. Соответствующее решение принято в ходе 45-й очередной сессии в пятницу, 23 декабря.

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Кандидатура Олега Шаляпина в соответствии с уставом была внесена спикером гордумы Владимиром Мутовкиным.

Перед голосованием состоялось обсуждение по поводу того, должны ли заместители председателя представительного органа муниципального образования работать на постоянной или непостоянной основе, а также относительно объема их функций.

«Ставлю вопрос об избрании кандидатуры Шаляпина Олега Васильевича на должность заместителя председателя Пензенской городской думы на постоянной основе на голосование. [...] Коллеги, решение принято», — сказал Владимир Мутовкин.

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Затем депутаты проголосовали за проект решения в целом.

После этого Владимир Мутовкин предоставил слово Олегу Шаляпину.

«Коллеги, спасибо большое за доверие. Буду дальше работать на благо жителей города Пензы совместно с каждым из вас теперь уже в качестве заместителя председателя Пензенской городской думы. Спасибо огромное», — сказал он.

При переходе к рассмотрению следующего вопроса — об избрании заместителя председателя на непостоянной основе — прозвучало замечание о том, что голосование должно было проводиться тайно. В связи с этим депутатам пришлось вернуться к вопросу об избрании Олега Шаляпина и проголосовать еще раз.

Однако сделать это сразу не удалось. Электронная система по каким-то причинам не переключалась в тайный режим, и результаты голосования отображались на экранах в зале. Спустя некоторое время техническая проблема была решена.