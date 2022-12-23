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Шаляпин избран заместителем председателя пензенской гордумы на постоянной основе

14:25 | 23.12.2022 | Политика

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Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Олег Шаляпин избран заместителем председателя Пензенской городской думы седьмого созыва на постоянной основе. Соответствующее решение принято в ходе 45-й очередной сессии в пятницу, 23 декабря.

Шаляпин избран заместителем председателя пензенской гордумы на постоянной основе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кандидатура Олега Шаляпина в соответствии с уставом была внесена спикером гордумы Владимиром Мутовкиным.

Перед голосованием состоялось обсуждение по поводу того, должны ли заместители председателя представительного органа муниципального образования работать на постоянной или непостоянной основе, а также относительно объема их функций.

«Ставлю вопрос об избрании кандидатуры Шаляпина Олега Васильевича на должность заместителя председателя Пензенской городской думы на постоянной основе на голосование. [...] Коллеги, решение принято», — сказал Владимир Мутовкин.

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Затем депутаты проголосовали за проект решения в целом.

После этого Владимир Мутовкин предоставил слово Олегу Шаляпину.

«Коллеги, спасибо большое за доверие. Буду дальше работать на благо жителей города Пензы совместно с каждым из вас теперь уже в качестве заместителя председателя Пензенской городской думы. Спасибо огромное», — сказал он.

При переходе к рассмотрению следующего вопроса — об избрании заместителя председателя на непостоянной основе — прозвучало замечание о том, что голосование должно было проводиться тайно. В связи с этим депутатам пришлось вернуться к вопросу об избрании Олега Шаляпина и проголосовать еще раз.

Однако сделать это сразу не удалось. Электронная система по каким-то причинам не переключалась в тайный режим, и результаты голосования отображались на экранах в зале. Спустя некоторое время техническая проблема была решена.

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