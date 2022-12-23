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По предложению Мутовкина зампредами пензенской гордумы на непостоянной основе избраны Зиновьев и Краснов

15:50 | 23.12.2022 | Политика

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Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Юрий Зиновьев и Иван Краснов избраны заместителями председателя Пензенской городской думы седьмого созыва на непостоянной основе. Соответствующее решение принято в ходе 45-й очередной сессии в пятницу, 23 декабря.

По предложению Мутовкина зампредами пензенской гордумы на непостоянной основе избраны Зиновьев и Краснов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Коллеги, предлагаю ввести двух заместителей на непостоянной основе, как это было. Предлагаю следующие кандидатуры: Зиновьева Юрия Александровича и Краснова Ивана Витальевича. Переходим к обсуждению выдвинутых кандидатур», — сказал председатель гордумы Владимир Мутовкин.

Вопросов кандидатам от депутатов не поступило, желающих выступить не было.

«Если нет [вопросов], тогда в порядке представления [кандидатов] ставлю на голосование. [...] Решение принято. Спасибо», — сказал Владимир Мутовкин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе сессии заместителем председателя Пензенской городской думы седьмого созыва на постоянной основе был избран Олег Шаляпин.

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