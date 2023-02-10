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Олег Мельниченко прокомментировал принятие закона «О стратегическом совете Пензенской области»

17:00 | 10.02.2023 | Политика

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Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко прокомментировал принятие закона «О стратегическом совете Пензенской области» в ходе шестой очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 10 февраля.

Олег Мельниченко прокомментировал принятие закона «О стратегическом совете Пензенской области»

Фото: Pnzreg.ru

«Мы живем в открытом обществе, благодаря современным технологиям обеспечивается прямая связь органов власти с гражданами. Для формирования и реализации решений, действительно важных для каждого пензенца, необходима рабочая площадка, где будут аккумулироваться и проходить через коллективную экспертную оценку предложения профессионалов, активных представителей общества», — сказал глава региона.

«Для того чтобы быть во всеоружии, сегодня надо, применяя опыт прежних эпох и уникальное творческое мышление наших людей, создавать новое. Для этого и нужен стратегический совет. Он сосредоточит основные функции работы с институтами гражданской активности, консолидирует общество и власть в интересах всех жителей региона», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», закон «О стратегическом совете Пензенской области» вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

Согласно тексту документа, совет представляет собой совещательный и экспертно-консультативный орган, созданный для рассмотрения общественно значимых стратегических вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Пензенской области, а также подготовки предложений по ним.

Предусмотрено, что персональный состав совета будет утвержден указом губернатора, который и возглавит стратегический совет.

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