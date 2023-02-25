Мельниченко заявил, что распорядился запретить Байдену и членам его семьи въезд в Пензенскую область Политика

Пенза, 25 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после введения против него санкций США заявил, что распорядился запретить нынешнему главе Белого дома Джо Байдену (Joseph Biden) и членам его семьи въезд на территорию региона.

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«Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 24 февраля.

«Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет, шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки», — добавил Олег Мельниченко.