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Мельниченко заявил, что распорядился запретить Байдену и членам его семьи въезд в Пензенскую область

10:37 | 25.02.2023 | Политика

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Пенза, 25 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после введения против него санкций США заявил, что распорядился запретить нынешнему главе Белого дома Джо Байдену (Joseph Biden) и членам его семьи въезд на территорию региона.

Мельниченко заявил, что распорядился запретить Байдену и членам его семьи въезд в Пензенскую область. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 24 февраля.

«Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет, шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки», — добавил Олег Мельниченко.

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