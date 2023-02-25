Пензенский губернатор прокомментировал введение против него санкций США Политика

Пенза, 25 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал введение против него санкций США.

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«С гордостью сообщаю вам, что США ввели против меня персональные санкции. Приятно оказаться в компании 45 глав других российских регионов. Это значит только то, что делаем мы все правильно», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 24 февраля.

«Пока Россия освобождает наших людей, США и ЕС подвозят укронацистам снаряды и вооружение. Мы восстанавливаем города, часто просто из руин, а они стремятся все разрушить. Разница, думаю, настолько очевидна, что ее и пояснять не нужно», — подчеркнул он.

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Олег Мельниченко посетил Пологовский район Запорожской области

Олег Мельниченко отметил, что Пензенская область «помогала и будет помогать восстанавливать наши новые регионы».

«Пологовский район в Запорожской области, над которым мы взяли шефство. Любые злобные попытки Запада как-то помешать этому ни к чему не приведут», — указал глава региона.

«Не скажу, что я удивлен санкциями в свой адрес. Вы знаете, что по рабочим моментам раньше мне приходилось пересекаться с представителями «коллективного Запада». То хамство и высокомерие, с которым приходилось столкнуться тогда, забыть трудно. Единственный ответ на такое поведение — это методично продолжить все то, что мы делаем. До полного освобождения Украины. Восстановления всех разрушенных городов и сел. И мы это без сомнения сделаем. Ради людей, ради нашей общей Победы!» — написал Олег Мельниченко.