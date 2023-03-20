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Дмитрий Гордеев возглавил управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений пензенского правительства

10:31 | 20.03.2023 | Политика

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Пенза, 20 марта 2023. PenzaNews. Дмитрий Гордеев назначен начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания облправительства в понедельник, 20 марта.

Дмитрий Гордеев возглавил управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений пензенского правительства

Фото: Pnzreg.ru

«Дмитрий Николаевич имеет достаточно серьезный опыт. Окончил Пензенский государственный педагогический университет. В начале своей трудовой карьеры работал учителем в школе №67, потом преподавал в ПГПУ, затем долгие годы проходил военную службу по контракту в одной из спецслужб. Воинское звание — полковник. Прошу любить и жаловать!» — сказал Олег Мельниченко.

«А Вам, Дмитрий Николаевич, хорошей работы!» — добавил губернатор.

Ранее должность начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области занимал Николай Лукичев. Он был назначен на этот пост в апреле 2021 года.

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