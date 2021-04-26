Николай Лукичев возглавил управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Политика

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Николай Лукичев назначен начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Николай Алексеевич имеет хороший опыт службы в органах министерства внутренних дел», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 апреля.

Олег Мельниченко выразил надежду на то, что Николай Лукичев будет занимать принципиальную позицию.

«Любовь Михайловна [Финогеева, врио министра финансов региона] завершает сейчас проверку по целому ряду учреждений, по целому ряду министерств и ведомств Пензенской области. Исходя из того предварительного доклада, который Любовь Михайловна мне сделала, я вижу там достаточно серьезные коррупционные риски», — сказал руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что рассчитывает получить окончательные результаты проверки на текущей неделе, после чего он передаст их в правоохранительные органы.

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Обращаясь к Любови Финогеевой, он поручил довести итоги проверки также и до Николая Лукичева, чтобы он начал вникать в сложившуюся ситуацию.

«А ситуация нехорошая», — констатировал врио губернатора.

Возвращаясь к биографии Николая Лукичева, Олег Мельниченко сообщил, что он родом из Пензы.

«Но в последнее время он трудился в различных регионах нашей страны, жил в Москве. Николая Алексеевича пригласили, он откликнулся», — сказал руководитель субъекта федерации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до настоящего времени управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области возглавлял Михаил Салмин.