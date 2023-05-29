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Артем Садовов назначен и.о. главы администрации Октябрьского района Пензы

13:32 | 29.05.2023 | Политика

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Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Артем Садовов, ранее занимавший должность начальника управления транспорта и связи Пензы, назначен исполняющим обязанности главы администрации Октябрьского района города с понедельника, 29 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Артем Садовов назначен и.о. главы администрации Октябрьского района Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

«Артем Сергеевич [Садовов] окончил Пензенский государственный университет архитектуры и строительства по специальности «Организация и безопасность движения». В управлении транспорта и связи Пензы работал с 2012 года. Прошел путь от главного специалиста отдела организации перевозок до начальника данного ведомства», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что должность главы администрации Октябрьского района Пензы до этого занимала Ольга Сорокина.

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