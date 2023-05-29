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Александр Савенков возглавил управление транспорта и связи Пензы

13:45 | 29.05.2023 | Политика

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Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Александр Савенков назначен начальником управления транспорта и связи Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Александр Савенков возглавил управление транспорта и связи Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

«Александр Валерьевич [Савенков] окончил Пензенский государственный университет архитектуры и строительства по специальности «Технология транспортных процессов». Начал свою трудовую деятельность в 2015 году в должности ведущего специалиста отдела организации перевозок управления транспорта и связи Пензы. В 2016 году был переведен в управление муниципального имущества города ведущим специалистом отдела муниципальной собственности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после прохождения военной службы в 2018 году Александр Савенков стал начальником отдела по организации платных муниципальных парковок МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы».

«С 2022 года по настоящее время занимал одноименную должность в муниципальном бюджетном учреждении «Пензавтодор», — отмечается в сообщении.

В нем напоминается, что ранее управление транспорта и связи Пензы возглавлял Артем Садовов, который с понедельника, 29 мая, назначен исполняющим обязанности главы администрации Октябрьского района города.

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