В Пензе планируется дополнить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата гордумы Политика

Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Пензенской городской думы планируется дополнить, соответствующие изменения предлагается внести в устав муниципального образования.

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению в минувший понедельник, 19 июня.

Как сообщает пресс-служба представительного органа муниципального образования, согласно проекту внесения изменений и дополнений в устав Пензы, решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении депутата, который не появлялся на заседаниях на протяжении шести месяцев подряд без уважительной причины.

Вопросы, рассмотренные на комиссии, вынесены на очередную сессию, которая намечена на 30 июня.