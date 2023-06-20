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В Пензе планируется дополнить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата гордумы

10:17 | 20.06.2023 | Политика

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Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Пензенской городской думы планируется дополнить, соответствующие изменения предлагается внести в устав муниципального образования.

В Пензе планируется дополнить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата гордумы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению в минувший понедельник, 19 июня.

Как сообщает пресс-служба представительного органа муниципального образования, согласно проекту внесения изменений и дополнений в устав Пензы, решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении депутата, который не появлялся на заседаниях на протяжении шести месяцев подряд без уважительной причины.

Вопросы, рассмотренные на комиссии, вынесены на очередную сессию, которая намечена на 30 июня.

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