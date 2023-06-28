Мельниченко и Шулейко подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2023-2025 годы Политика

Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель белорусской части рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2023-2025 годы.

Фото: T.me/omelnichenko

Торжественная церемония состоялась в рамках X Форума регионов России и Белоруссии в Уфе в среду, 28 июня.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, документ затрагивает совместные интересы в таких сферах, как промышленное производство и кооперация, строительство и транспорт, а также здравоохранение, образование, наука, культура, молодежная политика и спорт.

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Комментируя подписание плана мероприятий, Олег Мельниченко подчеркнул важность всестороннего сотрудничества.

Он отметил, что на пленарном заседании форума прозвучало много интересных идей — например, о создании совместных технологических центров и инновационных технопарков, о долгосрочном планировании межрегионального сотрудничества, об организации Союзного банка гражданских инициатив.

«Полностью поддерживаю эти предложения. Нам важно всесторонне развивать сотрудничество. Для этого [...] сегодня подписали план мероприятий. [...] Нас ждет много интересных совместных проектов, которые, я уверен, найдут поддержку у жителей нашего региона и Республики Беларусь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.