Олег Мельниченко и Александр Комаров обсудили перспективы сотрудничества Политика

Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который возглавляет делегацию региона в Астане, и советник-посланник посольства России в Казахстане Александр Комаров в ходе рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества.

Фото: T.me/omelnichenko

«Казахстан для нашей страны в нынешних экономических условиях играет важную роль, и Пензенская область принимает активное участие в налаживании сотрудничества», — отметил Александр Комаров.

«У нас есть достаточно серьезная активизация контактов, в том числе политических, на самом высоком уровне. Наша общая задача — продвигать позитивные условия российско-казахстанских отношений, расширять существующие и налаживать новые направления совместной работы», — добавил он.

В свою очередь Олег Мельниченко подчеркнул, что Пензенская область взаимодействует Казахстаном уже более 10 лет, подписаны соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве правительства региона с акиматом Астаны, с Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областями.

Одним из ключевых направлений взаимодействия губернатор назвал сферу агропромышленного комплекса.

«Мы многого ожидаем от визита в Республику Казахстан, запланирован ряд встреч и мероприятий для налаживания дальнейших отношений», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.