Министерство внутренней и информационной политики Пензенской области будет ликвидировано Политика

Пенза, 5 августа 2023. PenzaNews. Министерство внутренней и информационной политики Пензенской области, созданное в 2021 году, будет ликвидировано. Соответствующее постановление регионального правительства №643-пП от 1 августа 2023 года обнародовано на официальном сайте губернатора.

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«Ликвидировать министерство внутренней и информационной политики Пензенской области. Передать полномочия ликвидируемого министерства внутренней и информационной политики Пензенской области в правительство Пензенской области», — сказано в документе.

В нем добавляется, что министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов должен направить в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, заявление о принятии решения о ликвидации ведомства; уведомить сотрудников об увольнении в связи с упразднением государственного органа; расторгнуть заключенные госконтракты и договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством РФ при необходимости.

Из постановления следует, что для ликвидации ведомства создана ликвидационная комиссия, в ее состав вошли: Павел Маслов, а также двое заместителей начальника отдела организационной работы и финансового обеспечения министерства — Марина Чепышева и Александр Баландин.

Согласно документу, вице-губернатору Сергею Федотову поручено обеспечить совершение юридически значимых действий, связанных с передачей правительству региона полномочий министерства внутренней и информационной политики, организовать проведение мероприятий по смене учредителя подведомственных ГАУ, обеспечить в соответствии с законодательством РФ внесение изменений в госконтракты и договоры в части перемены заказчика при необходимости.

«Министерству государственного имущества Пензенской области внести соответствующие изменения в реестр государственного имущества Пензенской области», — говорится в тексте.

В нем указано, что управлению государственной и муниципальной службы регионального правительства предстоит подготовить проект распорядительного акта о внесении изменений в штатное расписание правительства и провести необходимые организационно-штатные мероприятия, а областному Минфину — сформулировать предложения о внесении изменений в бюджет субъекта федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — уточняется в документе.