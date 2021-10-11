Маслов возглавил министерство внутренней и информационной политики Политика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Павел Маслов назначен министром внутренней и информационной политики Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Министром внутренней и информационной политики Пензенской области назначен Маслов Павел Сергеевич», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 октября.

Олег Мельниченко добавил, что первым заместителем министра стал Владимир Перов, заместителем министра — Анатолий Бодров.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2021 года Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту врио губернатора Пензенской области, заявил, что неудовлетворительно оценивает проводимую в регионе информационную политику.

Временное исполнение обязанностей начальника департамента информполитики и СМИ тогда было возложено на Сергея Федотова, который позднее занял пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области.

В июле было принято решение о создании министерства внутренней и информационной политики за счет объединения управления внутренней политики правительства Пензенской области, а также департамента информационной политики и средств массовой информации региона.