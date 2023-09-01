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Олег Вдовин избран главой Сосновоборского района

10:25 | 01.09.2023 | Политика

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Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Сосновоборского района Пензенской области единогласно избрали Олега Вдовина главой муниципального образования в ходе 14-й сессии, состоявшейся в минувший четверг, 31 августа.

Олег Вдовин избран главой Сосновоборского района

Фото: Miip.pnzreg.ru

До этого Олег Вдовин являлся исполняющим обязанности главы района.

Министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, принимавший участие в сессии, от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Олега Вдовина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Сосновоборского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.

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