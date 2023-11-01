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У Пензенской области колоссальный потенциал для дальнейшего роста — Косачев

10:22 | 01.11.2023 | Политика

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Пенза, 1 ноября 2023. PenzaNews. Пензенская область имеет колоссальный потенциал для дальнейшего роста. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в ходе встречи с губернатором Олегом Мельниченко, которая состоялась после выступления в ПГУ с открытой лекцией.

У Пензенской области колоссальный потенциал для дальнейшего роста — Косачев

Фото: Pnzreg.ru

«Мы говорили сегодня о темах, которые очень важны: школьное образование, высшая школа, инновации, высокие технологии. Я не раз бывал в Пензенском регионе, здесь колоссальный потенциал для дальнейшего роста. Совет Федерации принято называть палатой регионов, мы можем сравнивать, как обстоят дела в разных субъектах РФ. Пензенская область на очень хорошем счету. Это заслуга команды, заслуга всех людей, которые тут живут и работают, и болеют душой и сердцем за родную землю», — сказал вице-спикер Совета Федерации.

Он назвал Пензенскую область динамично развивающимся регионом.

«Я достаточно часто общаюсь с нашими зарубежными партнерами, в том числе геополитическими оппонентами, и очень часто слышу от них, что российская пропаганда якобы приукрашивает положение дел в нашей стране. Они очень хотят, чтобы наша экономика падала под гнетом санкций. Хочу взять на себя обязательство показать им Пензенскую область, чтобы иностранцы видели, как реально живет и развивается Россия, как верит в свое будущее, как без паники и шараханья приспосабливается к новым условиям, наращивая свой потенциал», — цитирует Константина Косачева пресс-служба облправительства.

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