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На заседании комиссии по градостроительной деятельности пензенской гордумы рассмотрено 17 вопросов

09:14 | 16.11.2023 | Политика

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Пенза, 16 ноября 2023. PenzaNews. 17 вопросов рассмотрели депутаты Пензенской городской думы в ходе заседания постоянной комиссии по градостроительной деятельности, которое состоялось в минувшую среду, 15 ноября.

На заседании комиссии по градостроительной деятельности пензенской гордумы рассмотрено 17 вопросов

Фото: Pgduma.ru

Первым, как и на предыдущих комиссиях ноябрьского цикла, народные избранники обсудили проект бюджета Пензы на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

В следующем году на объекты капитального строительства из бюджетов разных уровней планируется выделить более 2,9 млрд. рублей. Средства будут направлены на реализацию национальных проектов «Безопасные качественные дороги» (продолжение строительства транспортной развязки на 624 км трассы М5 «Урал» и строительство развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова), «Жилье и городская среда» и «Образование» (строительство школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Заря).

Большая часть вопросов касалась передачи в безвозмездное пользование различным бюджетным учреждениям объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному образованию, для организации занятий физкультурой, спортом и творчеством.

Также депутаты рассмотрели внесение изменений в порядок предоставления порубочного билета и прогнозный план приватизации муниципального имущества на ближайшие три года, сообщает пресс-служба гордумы.

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