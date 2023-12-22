Досрочно прекращены полномочия депутата пензенской гордумы Андрея Рудского Политика

Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата пензенской гордумы от фракции КПРФ Андрея Рудского, скончавшегося на 36-м году жизни, принято в ходе 56-й очередной сессии, которая состоялась в пятницу, 22 декабря.

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Перед ее открытием по предложению председателя гордумы Владимира Мутовкина народные избранники и все присутствующие на заседании почтили память Андрея Рудского минутой молчания.

Документ о досрочном прекращении полномочий будет направлен в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района Пензы и областное отделение Компартии России.

Ожидается, что решение о передаче вакантного мандата будет принято на ближайшем заседании бюро пензенского обкома КПРФ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 декабря Андрей Рудской на своем автомобиле попал в ДТП, в результате которого получил тяжелые травмы. Врачи боролись за его жизнь, однако 11 декабря Андрей Рудской скончался.

