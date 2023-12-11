Скончался депутат пензенской гордумы Андрей Рудской Общество

Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от фракции КПРФ Андрей Рудской скончался на 36-м году жизни в понедельник, 11 декабря.

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Соболезнования родным и близким покойного выразили председатель гордумы Владимир Мутовкин и весь депутатский корпус.

«Народный избранник вел активную общественную деятельность, большое внимание уделял проблемам и просьбам жителей города, был отзывчивым и надежным человеком, патриотом своей малой родины и страны. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея Вячеславовича. Искренне сочувствуем их горю и разделяем тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в некрологе, размещенном на сайте городской думы.

Дата и время прощания с Андреем Рудским станут известны позднее.

Рудской Андрей Вячеславович родился в Пензе 15 июля 1988 года.

В 2010 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» с присвоением квалификации «Инженер-конструктор», в 2012 году — факультет дополнительного образования ПГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «Экономист-менеджер».

В 2010 году начал трудовую деятельность специалистом по маркетингу на предприятии «Пензкомпрессормаш».

В 2011–2012 годах работал инкассатором в объединении «Росинкас».

В 2012–2014 годах являлся специалистом-экспертом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

С 2014 года работал заместителем директора в коммерческой организации.

В ноябре 2021 года получил мандат депутата пензенской гордумы седьмого созыва по списку КПРФ, который стал вакантным после досрочного прекращения полномочий Александра Рогожкина.