В штаб Владимира Путина поступили подписи еще из 13 регионов, в том числе Пензенской области Политика

Пенза, 8 января 2024. PenzaNews. Подписи в поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте 2024 года поступили еще из 13 регионов, в том числе Пензенской области, в его центральный избирательный штаб в Москве.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняет ТАСС, подписные листы поступили из Башкирии, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, а также Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края.

Ранее в штаб поступили подписи из 45 регионов.

На данный момент продолжаются проверка и подсчет документов.

Читайте также

Мельниченко поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на президентские выборы

Владимир Путин идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец. 20 декабря ЦИК России зарегистрировал группу избирателей, созданную в его поддержку, что дает возможность открыть избирательный счет и начать сбор подписей.

По закону кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного региона. Если сбор подписей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за пределами территории России, общее количество этих подписей не может быть более 7,5 тыс.

Подписи необходимо сдать в Центризбирком до 18.00 31 января. После этого ЦИК проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата или отказе в ней.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.