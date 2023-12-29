Мельниченко поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на президентские выборы Политика

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поставил подпись в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на пост президента России в 2024 году.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«До начала рабочего дня сегодня сделал очень большое дело — посетил штаб общественной поддержки, где поставил свою подпись за выдвижение в президенты кандидата Владимира Владимировича Путина», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 29 декабря.

«Он возглавил нашу страну, когда государство в буквальном смысле находилось на грани развала. Его грамотными и выверенными руководящими решениями Россия вернула себе статус великой державы. Считаю, что на таком крутом вираже истории, который сейчас переживает мир, только он способен довести до конца все начатые проекты, направленные на защиту интересов Российской Федерации», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Подписи в его поддержку — лучшее доказательство того, что мы не просто готовимся к выборам, мы демонстрируем сплоченность нашего общества, нашего народа, нашего государства», — резюмировал губернатор.

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Владимир Путин идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец. 20 декабря ЦИК России зарегистрировал группу избирателей, созданную в его поддержку, что дает возможность открыть избирательный счет и начать сбор подписей.

По закону, кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного региона. Если сбор подписей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за пределами территории России, общее количество этих подписей не может быть более 7,5 тыс.

Подписи необходимо сдать в Центризбирком до 18.00 31 января. После этого ЦИК проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата или отказе в ней.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.