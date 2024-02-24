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Олег Мельниченко прокомментировал введение против него санкций ЕС

09:17 | 24.02.2024 | Политика

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Пенза, 24 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал введение против него санкций Европейского союза.

Олег Мельниченко прокомментировал введение против него санкций ЕС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ни для кого не секрет, что Россия сегодня находится под беспрецедентными санкциями. В таком количестве они не вводились ни против одной страны на мировой карте. Однако результат их получается ровно обратный: ускоренный рост экономики, импортозамещение и технологический суверенитет нашей Родины. Не обошли санкции и лично меня. Год назад против меня ввели ограничения Соединенные Штаты. Европейские сателлиты решили не отставать. 13-й (!!!) по счету пакет от Евросоюза включает губернаторов Пензенской и Белгородской областей, глав других регионов, высокопоставленных военных. Очевидно, именно так выглядит бессилие. Наша помощь Токмакскому и Пологовскому районам Запорожской области мозолит глаза как киевскому режиму, так и их западным хозяевам в Брюсселе», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 23 февраля.

По словам Олега Мельниченко, что такое «европейские методы», он знает не понаслышке.

«Во время работы в Совете Федерации мне доводилось принимать участие в заседаниях Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Уже тогда со стороны европейских политических деятелей сквозила неприкрытая предвзятость, двойные стандарты, избирательный и несправедливый подход. Напомню, что тогда на повестке стояли вопросы положения русского языка на Украине и защиты прав русскоязычного населения. До начала СВО оставались долгие годы», — отметил губернатор.

Он добавил, что с тех пор подход никак не поменялся.

«Санкции — это не реакция на СВО или что-то еще. Это борьба с Россией и ее населением. Борьба против нас с вами, если говорить просто. Мы ответим достойно: продолжим помогать нашим побратимам и доведем СВО до конца. Иначе никак. Победа будет за нами!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

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