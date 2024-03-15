Избирательные участки открылись для голосования в Пензенской области Политика

Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Избирательные участки в Пензенской области для голосования на выборах президента России открылись в 8.00 пятницы, 15 марта.

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Они будут работать ровно до 20.00. Аналогичный режим работы участков, которых в регионе насчитывается 972 постоянных и 6 временных, предусмотрен 16 и 17 марта.

В бюллетень для голосования внесено четыре фамилии. На высший государственный пост претендуют: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Именно в таком — алфавитном — порядке фамилии кандидатов расположены в избирательном бюллетене.

Выборы президента России являются восьмыми по счету. Они проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. Глава государства избирается на шесть лет.

Отдать свой голос за кандидата может любой гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда.

По данным на 1 января 2024 года, численность избирателей в России составляла 112 млн. 309 тыс. 947 человек, в Пензенской области — 1 млн. 14 тыс. 386 человек.

Подсчет голосов избирателей начнется сразу после закрытия участков в воскресенье, 17 марта.