В Пензенской области явка на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования составила около 40% Политика

Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по итогам первого дня голосования составила около 40%. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

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«По состоянию на 20.00 15 марта 2024 года на выборах президента России проголосовали 397 тыс. 785 избирателей (39,94%)», — сказано в тексте.

На 15.00 явка в Пензенской области была 25,56%.

По данным ЦИК России, общая явка на выборах главы государства на 20.00 составила 28,96%.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.

На высший государственный пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Подсчет голосов начнется сразу после их закрытия в воскресенье, 17 марта.