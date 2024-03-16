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В Пензенской области проголосовали более 56% избирателей

15:52 | 16.03.2024 | Политика

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Пенза, 16 марта 2024. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по данным на 15.00 субботы, 16 марта, составила более 56%. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

В Пензенской области проголосовали более 56% избирателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По состоянию на 15.00 16 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 558 тыс. 931 избиратель (56,10%)», — сказано в тексте.

По итогам первого дня голосования явка в Пензенской области составила 39,94%.

По данным ЦИК России, очная явка на выборах главы государства на 15.13 превысила 45%.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.

На высший государственный пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Подсчет голосов начнется сразу после их закрытия в воскресенье, 17 марта.

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