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Избирком Пензенской области опубликовал в Telegram-канале стихотворение «Проголосуем за Россию!»

16:32 | 16.03.2024 | Политика

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Пенза, 16 марта 2024. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области опубликовала в своем Telegram-канале стихотворение избирателя из села Колдаис Шемышейского района Валентины Ледяевой «Проголосуем за Россию!».

Избирком Пензенской области опубликовал в Telegram-канале стихотворение «Проголосуем за Россию!». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Примерно за полчаса публикация набрала около 600 просмотров.

ИА «PenzaNews» публикует стихотворение «Проголосуем за Россию!»:

Проголосуем за Россию!
За необъятную Страну!
За мир, за счастье, за свободу,
За солнце в небе, тишину!

Проголосуем за Россию!
Стране свой голос отдадим.
Москву – Столицу, Мать родную
Не предадим, не продадим!

Пойдем с тобой, проголосуем
За весь российский наш народ.
Все нации у нас едины,
Единством мы идем вперед!

Пусть солнце в небе жарче греет
И звезды ярче все горят!
Проголосуем за Россию!
Пусть все о дружбе говорят!

И как бы враг там не глумился,
И как бы нам он не грозил,
Проголосуем за Россию!
Народы в рабство не дадим!

За мир, за дружбу всех народов
Не пожалеем своих сил!
Проголосуем за Россию!
Российский дух не победим!!!

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по состоянию на 15.00 16 марта составила более 56%.

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