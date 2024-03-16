Избирком Пензенской области опубликовал в Telegram-канале стихотворение «Проголосуем за Россию!» Политика

Пенза, 16 марта 2024. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области опубликовала в своем Telegram-канале стихотворение избирателя из села Колдаис Шемышейского района Валентины Ледяевой «Проголосуем за Россию!».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Примерно за полчаса публикация набрала около 600 просмотров.

ИА «PenzaNews» публикует стихотворение «Проголосуем за Россию!»:

Проголосуем за Россию!

За необъятную Страну!

За мир, за счастье, за свободу,

За солнце в небе, тишину!

Проголосуем за Россию!

Стране свой голос отдадим.

Москву – Столицу, Мать родную

Не предадим, не продадим!

Пойдем с тобой, проголосуем

За весь российский наш народ.

Все нации у нас едины,

Единством мы идем вперед!

Пусть солнце в небе жарче греет

И звезды ярче все горят!

Проголосуем за Россию!

Пусть все о дружбе говорят!

И как бы враг там не глумился,

И как бы нам он не грозил,

Проголосуем за Россию!

Народы в рабство не дадим!

За мир, за дружбу всех народов

Не пожалеем своих сил!

Проголосуем за Россию!

Российский дух не победим!!!

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по состоянию на 15.00 16 марта составила более 56%.