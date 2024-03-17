Регбисты пензенского «Локомотива» всей командой пришли голосовать в посольство России в ЮАР Политика

Пенза, 17 марта 2024. PenzaNews. Игроки пензенского регбийного клуба «Локомотив» всей командой пришли на избирательный участок в посольстве России в ЮАР. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства Пензенской области.

Фото: T.me/penzregru

«Игроки пензенского регбийного клуба «Локомотив», который находится на сборах в ЮАР, участвуют в выборах президента, голосуя в посольстве Российской Федерации в городе Претория», — сказано в тексте.

Отмечается, что регбисты пришли на избирательный участок во главе со своим тренером Александром Янюшкиным.

«Еще когда наша поездка в ЮАР планировалась, мы учитывали, что в столь важный для страны день будем находиться за границей, поэтому заранее приняли все меры для того, чтобы исполнить свой гражданский долг в ходе сборов», — приводятся в сообщении слова главного тренера клуба.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по данным на 15.00 воскресенья, 17 марта, составила более 76%.