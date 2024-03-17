В Пензенской области проголосовали более 76% избирателей Политика

Пенза, 17 марта 2024. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России по данным на 15.00 воскресенья, 17 марта, составила более 76%. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

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«По состоянию на 15.00 17 марта 2024 года на выборах президента России проголосовали 759 тыс. 570 избирателей (76,13%)», — сказано в тексте.

На 10.00 явка в Пензенской области была 67,76%, на полдень — 71,17%.

В первый день выборов, 15 марта, в регионе проголосовали около 40% избирателей, к концу второго дня явка составила более 66%.

По данным ЦИК России, общая очная явка на выборах главы государства на 14.47 воскресенья, 17 марта, достигла почти 67%.

В 2018 году явка на выборах президента РФ в Пензенской области составила 73,75%, в целом по стране — 67,54%.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.

На высший государственный пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Подсчет голосов начнется сразу после их закрытия в воскресенье, 17 марта.