В Пензенской области завершено голосование на выборах президента РФ Политика

Пенза, 17 марта 2024. PenzaNews. Трехдневное голосование на выборах президента России завершено в Пензенской области.

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Избирательные участки в регионе закрылись в 20.00. Комиссии приступают к процедуре подсчета голосов.

Согласно последним данным, которые есть пока лишь на 18.00, явка избирателей в Пензенской области составила почти 80%.

По данным ЦИК России, общая очная явка на выборах главы государства к 20.00 воскресенья, 17 марта, превышала 73%.

В 2018 году явка на выборах президента РФ в Пензенской области составила 73,75%, в целом по стране — 67,54%.

Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта.

На высший государственный пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ожидается, что предварительные итоги выборов в Пензенской области станут известны утром в понедельник, 18 марта.