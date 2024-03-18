12:18:34 Понедельник, 18 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Стали известны предварительные итоги выборов президента России в Пензенской области

Стали известны предварительные итоги выборов президента России в Пензенской области

09:27 | 18.03.2024 | Политика

Печать

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков в ходе пресс-конференции озвучил предварительные итоги выборов президента России в регионе.

Стали известны предварительные итоги выборов президента России в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За действующего главу государства Владимира Путина свои голоса в Пензенской области отдали 89,97% избирателей (745 тыс. 340 человек).

Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ), получив 4,05% (33 тыс. 525 голосов).

Третьим стал Владислав Даванков («Новые люди»), у него 2,51% (20 тыс. 816 голосов).

На четвертом месте — Леонид Слуцкий (ЛДПР), он набрал 2,33% (19 тыс. 296 голосов).

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале избирательной комиссии Пензенской области, явка на выборах составила 82,9%.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.

В регионе было открыто 972 постоянных и 6 временных избирательных участков.

Читайте также
В Пензе опрокинулась легковушка, пострадали три человека В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 26 нетрезвых водителей
В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено против жителя Камешкирского района, который незаконно хранил порох
В Сердобске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре В Сердобске при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама