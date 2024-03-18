Стали известны предварительные итоги выборов президента России в Пензенской области Политика

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков в ходе пресс-конференции озвучил предварительные итоги выборов президента России в регионе.

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За действующего главу государства Владимира Путина свои голоса в Пензенской области отдали 89,97% избирателей (745 тыс. 340 человек).

Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ), получив 4,05% (33 тыс. 525 голосов).

Третьим стал Владислав Даванков («Новые люди»), у него 2,51% (20 тыс. 816 голосов).

На четвертом месте — Леонид Слуцкий (ЛДПР), он набрал 2,33% (19 тыс. 296 голосов).

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале избирательной комиссии Пензенской области, явка на выборах составила 82,9%.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.

В регионе было открыто 972 постоянных и 6 временных избирательных участков.