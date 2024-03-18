Мельниченко поблагодарил пришедших на избирательные участки жителей Пензенской области Политика

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поблагодарил жителей Пензенской области, которые приняли участие в голосовании на выборах президента России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава региона записал видеообращение. Оно опубликовано в его аккаунтах в соцсетях.

«Благодарю всех жителей Пензенской области, кто пришел в эти три дня на избирательные участки и проголосовал за будущее нашей Родины. Россия — это мы с вами. От нашего выбора зависит дальнейшее развитие страны», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», явка на выборах президента РФ в Пензенской области составила 82,9%.

За действующего главу государства Владимира Путина свои голоса в регионе отдали более 745 тыс. человек, или 89,97% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.